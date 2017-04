Der Internationale Gerichtshof in Den Haag (IGH) hat am Mittwoch über Sofortmaßnahmen im Ukraine-Konflikt entschieden. In dem Richterspruch wird Russland dazu aufgefordert, unverzüglich jegliche Form der Diskriminierung von Minderheiten auf der annektierten Krim-Halbinsel einzustellen. Das betrifft die Krim-Tataren, die derzeit von den politischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen sind.

In einem zweiten Punkt muss die Ukraine jedoch eine herbe Schlappe einstecken. So sieht der IGH es nicht als bewiesen an, dass Russland auf staatlicher Ebene Terrorismus finanziert. Genau das hatte die Ukraine Russland im Hinblick auf die Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine vorgeworfen.