Blick in den Gerichtssaal des Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Hier eine Verhandlung von September 2015. Bildrechte: dpa

Ukraine-Konflikt Klage ohne Folgen?

Die Ukraine will Russland vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verklagen. Ob es zu einem Prozess kommt, ist noch offen. Heute beginnen in Den Haag zunächst die Anhörungen beider Seiten. In dem Streitfall geht es um die Ostukraine und die Krim.