Altamont Gardens liegt in der Grafschaft Carlow. Vor rund 250 Jahren zog die Familie Borror in das Anwesen und legte den Garten an. Mit sanften Rundungen und weiten Flächen sollte er sich in die Natur einpassen. Überall finden sich Pflanzen, die in Irland nicht heimisch sind. Denn damals war es modern, sich exotische Pflanzen aus den fernen Kolonien Englands bringen zu lassen und zu schauen, ob sie wohl auch in Irland gedeihen würden. Mit einer Sammlung von Pflanzen aus fernen Ländern stellte man gerne seine Weltoffenheit und seinen Reichtum zur Schau.