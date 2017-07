Wie die Taglilie zu ihrem Namen kommt Der wissenschaftliche Name der Gattung stammt von den griechischen Wörtern hemera und kallos, was so viel bedeutet wie Schönheit für einen Tag. Grund für die Namensgebung sind die schönen Einzelblüten, die nur einen einzigen Tag lang blühen.

Lilien wollen Ruhe Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Sie benötigen einen sonnigen bis halbschattigen Standort, kommen mit normalem, am besten nährstoffreichen Gartenboden zurecht, der nicht zu trocken sein soll. Im Frühjahr ist eine Gabe mit Kompost und Hornspänen ausreichend. In einem nährstoffreichen Boden mit ausreichender Bodenfeuchte blühen sie ausgiebiger und länger.



Essbare Blüten



In der Küche finden die Knospen, Blüten und Blätter Verwendung. Am besten schmecken halb geöffnete Knospen. Ihr Geschmack ist unterschiedlich - von frisch knackig, herb bis zitronig. Sie passen zu leichten Sommergerichten und können gefüllt oder ausgebacken werden.