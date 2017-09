Die Deutsche Post hat ein Pilotprojekt zu einer neuen Form der Briefzustellung gestartet. Seit Anfang Juli können ausgewählte Kunden entscheiden, ob sie Briefe als Sammelzustellung an einem oder an drei Wochentagen nach Hause oder an fünf Wochentagen an den Arbeitsplatz geliefert bekommen wollen. Mit den neuen Zustelloptionen wolle man Kundenbedürfnisse erforschen, sagte ein Postsprecher und bestätigte damit Medienberichte.