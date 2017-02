CDU und SPD haben sich auf einen Kompromiss für den neuen Schulgesetzentwurf geeinigt. Nach Informationen des MDR haben sich die Arbeitsgruppen beider Parteien in der vergangenen Woche darauf verständigt. Die Zustimmung der jeweiligen Fraktionen steht noch aus. Die Sitzungen sind am Donnerstag geplant.

Der im Mai 2016 in das Parlament eingebrachte Entwurf der sächsischen Regierung zum Schulgesetz ist an vielen Punkten noch einmal verändert worden. Schulen im ländlichen Raum können demnach als Gewinner gelten. Die Inklusion kommt - wenn auch nicht mit Riesenschritten. Schulsozialarbeit soll für alle Schulen angeboten werden.

Oberschulen im ländlichen Raum, die außerhalb der sogenannten Mittelzentren gelegen sind, brauchen für einen Klassenzug lediglich 20 Schüler pro Jahrgang. Der Regierungsentwurf hatte bisher 25 Schüler vorgesehen. Damit sollen Schulschließungen im ländlichen Raum vermieden werden. Gymnasien außerhalb der Ober- und Mittelzentren können künftig zwei oder drei Klassen eines Jahrgangs im Wechsel einrichten. Schulen können klassenstufenübergreifend unterrichten. Diese Regelung gilt allerdings nicht in den Fächern Deutsch, Mathematik und für die erste Fremdsprache.

Der gemeinsame Unterricht von behinderten und nicht-behinderten Kindern soll in einer Freiwilligkeitsphase bis 2021 eingeführt werden und grundsätzlich an allen Schulen möglich sein. Da aber nicht jede Schule die baulichen Voraussetzung hat, bilden Schulen in den Schulbezirken Kooperationsverbünde, um lange Schulwege zu vermeiden.