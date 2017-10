Michael Kretschmer hat bei der Bundestagswahl am 24. September dieses Jahres sein Direktmandat nach 15 Jahren an den AfD-Politiker Tino Chrupalla verloren. Am 9. Dezember soll er auf dem CDU-Landesparteitag den Parteivorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen. Bildrechte: dpa