Rückblick: Die Geschichte der LPG

In den 70er Jahren geht es um eine weitere Industrialisierung der Landwirtschaft. In neuen Verwaltungsstrukturen auf Bezirksebene werden nun die Arbeiten auf Flächen bis zu 30.000 Hektar koordiniert. Immer mehr Spezialbetriebe versorgen die gewaltigen Agrarindustrie-Anlagen. Agrarflieger düngen aus der Luft. Alles ist auf Expansion, auf Größe ausgelegt.

Wissenswertes in Zahlen: Im Durchschnitt bewirtschafteten die LPGen 4500 ha pro Genossenschaft. Im Gegensatz zum Westen sind Ende der 60er-Jahre bereits 80 Prozent der Frauen im Osten berufstätig. In den LPGen stellen Frauen fast die Hälfte aller Mitarbeiter. Während Anfang der 1960er-Jahre weniger als 10 Prozent von ihnen über eine abgeschlossene Ausbildung verfügen, sind es bereits 10 Jahre später mehr als 80 Prozent. Mit der Kollektivierung in den 60er-Jahren sind die LPGen verantwortlich für 85 Prozent aller landwirtschaftlichen Flächen.

Doch das System kommt bald an seine Grenzen. Die Erfolgsmeldungen der Aktuellen Kamera wiederspiegeln längst nicht mehr die Realität im Land. Anfang der 80er-Jahre subventioniert die DDR Lebensmittel mit 19 Milliarden Mark, Mitte der 80er-Jahre sind es bereits 31 Milliarden. Für Investitionen und neue Technik fehlt auch in der Landwirtschaft das Geld. Viele Genossenschaften fahren auf Verschleiß.

Es hat ja dann überall gefehlt, auch bei uns. Da wurden eben nicht eine neue Kurbelwelle bestellt, sondern die wurde eben selber gedreht, aufgeschweißt und so was.

Die Sorge der Bauern gilt vor allem dem Ausverkauf ihres Landes. Die Wiedervereinigung zeichnet sich deutlich ab, doch zu welchen Bedingungen? Was wird aus dem Land, was aus seinen Bauern? Neun von zehn einst in der Landwirtschaft Beschäftigten, ob in den LPGen oder den Volkseigenen Gütern werden ihre Arbeit verlieren. Kein Land in Sicht, heißt es für viele auf dem Weg in die Marktwirtschaft, damals im Sommer 1990.