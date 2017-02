Die international tätige Nichtregierungsorganisation "Reporter ohne Grenzen" (RSF) hat den politischen Druck der PiS-Regierung auf die polnischen Medien scharf kritisiert. Die Pressefreiheit stünde hier wie in der Türkei oder in Russland auf dem Spiel, sagte der Chef der Organisation, Christophe Deloire am Dienstag in Warschau.

Offener Brief von mehreren NGOs

Die Organisation hatte mit anderen internationalen Nichtregierungsorganisationen (NGO) die EU-Kommission vorige Woche aufgefordert, Polen mit Sanktionen zu belegen. In einem Offenen Brief hieß es, Brüssel müsse den Artikel 7 der EU-Verträge anwenden, der Polen in letzter Konsequenz das Stimmrecht im Ministerrat oder auf EU-Gipfeln entziehen würde. Nur so könne eine Verschlechterung der Lage im osteuropäischen Land verhindert werden, hieß es in dem Schreiben, das auch 20 polnische Nichtregierungsorganisationen mit unterzeichnet hatten.

"Schikanen wie in der Türkei"