Rumänien Widerstand gegen Lockerung der Anti-Korruptionsgesetze wächst

Widerstand gegen das Dekret kommt aber auch aus den Reihen von Justiz und Politik. Bereits am Mittwoch, wenige Stunden nach der Verabschiedung der Eilverordnung im Kabinett am späten Dienstagabend, legte die rumänische Justizaufsicht Beschwerde beim Verfassungsgericht ein. Präsident Klaus Johannis, der sich den Kampf gegen Korruption auf die Fahnen geschrieben hat, rief am Donnerstag ebenfalls das Verfassungsgericht an und forderte eine Annullierung des Dekrets. Zugleich rief er die Regierung auf, die Justiz nicht weiter zu behindern oder etwa zu versuchen, die Antikorruptionseinheit der Staatsanwaltschaft abzuschaffen. Am Freitag zog der rumänische Ombudsmann Victor Ciorbea nach. Er begründete seine Beschwerde mit Verfahrensmängeln. Als Ombudsmann hat er sicherzustellen, dass die Regierung rechtmäßig handelt.

Trotz anhaltender Proteste auf der Straße und erster Ablehnungen in den eigenen Reihen hält die Regierung an der Eilverordnung fest. Das bekräftigte sie am Donnerstag. In Kraft treten wird das umstrittene Dekret am 11. Februar. Bis dahin können die Gegner also noch mehr Druck aufbauen und möglicherweise die Lockerung der Strafverfolgung bei Korruption und Amtsmissbrauch verhindern.