Das Pflanzloch sollte doppelt so groß wie der Wurzelballen sein. Damit die Pflanze gut anwächst, sollten Sie die Wurzel auseinanderziehen.

Die beste Zeit, Himbeeren zu pflanzen, ist der Frühling, wenn die Fröste vorbei sind. Es gibt aber auch Sorten, die das ganze Jahr über gepflanzt werden können. Das Pflanzloch sollte doppelt so groß sein wie der Wurzelballen. Reißen Sie die Wurzel etwas auseinander, dann wächst die Pflanze besser an. Die Pflanzen können in einem Abstand von 30 bis 40 Zentimetern gesetzt werden. Lassen Sie einen etwa 60 Zentimeter breiten Streifen bewachsen. Was darüber hinausgeht, kann entfernt werden, damit der Zugang zu den Früchten einfach bleibt.



Sommertragende und herbsttragende Himbeer-Sorten sollte man unbedingt getrennt pflanzen, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Die Pflege, vor allem der Rückschnitt, ist unterschiedlich.