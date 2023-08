Das Insekt sieht harmlos aus: Knapp drei Millimeter ist es groß, der Körper ist orange-braun. Die Kirchessigfliege (Drosophila suzukii) stammt aus Südostasien und wurde vor wenigen Jahren das erste Mal in Deutschland beobachtet. Seitdem breitet sie sich rasant aus - und hinterlässt eine Spur faulender und stinkender Früchte, wo auch immer sie auftaucht. Befallen werden gesunde, reifende Früchte - vor allem Kirschen, Himbeeren , Trauben, Brombeeren, Johannisbeeren und anderes, weiches Beerenobst sind betroffen.

Was sie gefährlich macht, sitzt an ihrem Hinterleib: Die Weibchen tragen einen scharfen, gesägten Legeapparat. Damit können sie reife Früchte ansägen und ihre Eier hineinlegen. Unsere einheimischen Essigfliegen (Drosophila melanogaster) sind dazu nicht in der Lage.