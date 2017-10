Pflanzen von A bis Z | Ziergarten Zehn Tipps für einen schönen Balkonkasten

Heidepflanzen sind die Klassiker unter den Herbstpflanzen. Ihre weißen, roten, violetten oder rosafarbenen Blüten zeigen bis in den Dezember Farbe. Kombiniert mit Zwerggehölzen oder verschiedenen Gräsern verbreiten sie noch lange gute Laune. Das Schöne: die meisten Herbst-Pflanzen brauchen nicht viel Pflege - Verblühtes abzupfen, an milden Tagen gießen, fertig. Zehn Tipps von Floristmeisterin Antje May.