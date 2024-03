Mit rosafarbenen Blüten und ein bisschen mickrig, fristeten Alpenveilchen (Cyclamen persicum) früher ihr Dasein in Doppelfenstern, die es so längst nicht mehr gibt. Aber ein Blick in die Gärtnereien zeigt, dass Alpenveilchen heute nicht mehr die Blümchen im Abseits sind. In unterschiedlichen Größen, unzähligen Farben und Blütenformen stehen sie zur Auswahl.

Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner