Das sind unsere Gäste zum Kaffee

Dienstag, 27.12.: Intendantin Prof. Dr. Karola Wille Seit 1991 arbeitetet sie in verschiedenen Funktionen im Mitteldeutschen Rundfunk, seit 2011 ist sie die Intendantin des MDR: Prof. Karola Wille. Gerade wurde die studierte Rechtswissenschaftlerin für weitere sechs Jahre in ihrem Amt bestätigt. Außerdem ist sie noch bis 2018 als ARD-Vorsitzende im Amt. Mit ihr ziehen wir Bilanz über das Jahres 2016, das für den MDR in diesem Jahr quotentechnisch sehr erfreulich ausfallen wird. Doch auch über das neue Jugend-Angebot "Funk", über sogenannte "Fake-News", den Vorwurf der Lügenpresse und über die Notwendigkeit des Rundfunkbeitrages wollen wir mit der Intendantin sprechen. Bildrechte: MDR/Martin Jehnichen