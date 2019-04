MDR um 4 - Ratgeber, Rezepte und Aktuelles aus Mitteldeutschland

Dienstag, 16.04.2019: Michaela May, Schauspielerin Als die waschechte Münchnerin das erste Mal vor der Kamera stand, war sie gerade 11 Jahre alt. Schnell wurde sie in den 60er-Jahren ein Kinderstar. Später glänzte die Schauspielerin in Serien wie „Münchner G´schichten“, „Monaco Franze“ oder „Kir Royal“ und wurde deutschlandweit bekannt. Bis 2009 spielte die ausgebildete Kindergartenerzieherin die Kommissarin Jo Obermeier im „Polizeiruf 110“ und erhielt dafür den deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis. Die inzwischen 67-Jährige zählt auch heute noch zu den beliebten Schauspielerinnen unseres Landes. Sie bringt am Dienstag ihren neuen Fernsehfilm mit, eine Liebesgeschichte aus der „Katie Fforde“-Reihe, der am 22. April im ZDF läuft. Bildrechte: imago/Spöttel Picture