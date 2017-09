45. Minute / Spielstand 0:0

Pause! Hohes Tempo, RB mit mehr Spielanteilen und am Ende kam der Videoschiri noch zum Einsatz.

45. Minute / Spielstand 0:0

Ekdal klärt ins Toraus und hinter ihm läuft Werner ein. Es gibt eine Berührung, aber kein Foul. Auch hier die korrekte Entscheidung.

45. Minute / Spielstand 0:0

Schiedsrichter Deniz Aytekin sah ein Foul im Strafraum und spricht mit dem Videoschiedsrichter. Die Entscheidung: kein Elfmeter!

45. Minute / Spielstand 0:0

Elfmeter für RB Leipzig!

44. Minute / Spielstand 0:0

Hahn prüft RB-Schlussmann Gulacsi aus 17 Metern halbrechts, der Torwart besteht die Prüfung.

40. Minute / Spielstand 0:0

Das hier ist eines: "0:0 der besseren Sorte". Hohes Tempo, Kampf um jeden Ball, Offensivdrang. RB spielbestimmend, der HSV bei Kontern gefährlich.

37. Minute / Spielstand 0:0

Erster Wechsel bei den Hausherren: Kostic geht und Waldschmidt kommt. Der Offensivmann ist am Oberschenkel angeschlagen.

34. Minute / Spielstand 0:0

Der RB-Coach kündigte es an und auf dem Platz ist es auch so: "intensiv". Hohes Tempo, viel Kampf. Doch die deutlich bessere Spielanlage bei RB.

30. Minute / Spielstand 0:0

Werner geht in den Strafraum, legt auf Augustin. Doch HSV-Keeper Mathenia kommt mit dem Fuß noch an den Ball. Das war die vierte RB- Großchance.

30. Minute / Spielstand 0:0

Halbe Stunde rum. Die Hamburger haben sich gefangen und das Geschehen ist nach 20 überlegenen RB- Minuten inzwischen ausgeglichen.

27. Minute / Spielstand 0:0

Wieder die Hausherren: Holtby mit einem Freistoß von links, der Ball rutscht zu Walace, der einen Aufsetzer aus 16 Metern knapp links vorbei zieht.

26. Minute / Spielstand 0:0

Über die aggressive Körpersprache kommen die Hausherren bei inzwischen strömendem Regen nun besser ins Spiel.

24. Minute / Spielstand 0:0

Fast die HSV-Führung! Schneller Konter, Hahn spielt Kostic frei, doch der schiebt aus 14 Metern halblinks am langen Pfosten vorbei.

23. Minute / Spielstand 0:0

Eine gute Aktion durch Wood. Das war es beim HSV, ansonsten spielt nur RB und drückt die Hamburger in ihre Hälfte.

21. Minute / Spielstand 0:0

Wood geht in den RB-Strafraum und behakt sich mit Kapitän Orban. Der US-Boy fällt, es gibt keinen Pfiff. Auch das ist korrekt.

20. Minute / Spielstand 0:0

Der Ball zirkuliert fast ausschließlich in den Reihen der Gäste und die Hamburger schwimmen mächtig. Nur ein Tor für RB fehlt im aktuellen Bild.

17. Minute / Spielstand 0:0

RB inzwischen mit drei richtig dicken Möglichkeiten. Einzig die Effektivität lässt zu wünschen übrig. Der HSV reagiert nur.

16. Minute / Spielstand 0:0

Augustin geht elegant in den Strafraum steckt zu Werner, doch dessen Schuss aus spitzem Winkel halbrechts blockt Mathenia.

15. Minute / Spielstand 0:0

RB gibt klar das Kommando vor. Augustin traf allerdings nur den Außenpfosten und Orban wurde noch geblockt. Das waren die besten Aktionen bislang.

12. Minute / Spielstand 0:0

Hamburg steht sehr tief und hat noch keine Idee, die stürmischen Gäste wirksam zu bändigen.

11. Minute / Spielstand 0:0

Wieder RB! Keita in den Strafraum, Werner legt zu Orban, doch sein Schuss aus zehn Metern wird gerade noch geblockt.

10. Minute / Spielstand 0:0

RB Leipzig gibt klar den Ton an und versucht es immer wieder schnell über Werner, der von den HSV-Fans bei jeder Aktion ausgepfiffen wird.

5. Minute / Spielstand 0:0

Augustin taucht nach einer Werner- Flanke am rechten Pfosten auf, doch er spitzelt den Ball ganz knapp neben den Kasten der Gastgeber. Viel Tempo!

4. Minute / Spielstand 0:0

Orban kommt völlig frei aus acht Metern zum Kopfball, stand aber im Abseits.

1. Minute / Spielstand 0:0

Nach wenigen Sekunden bekommt Upamecano den Ball im eigenen Strafraum an den Arm. Doch kein Elfmeter. Korrekt. Der Arm war am Körper.

1. Minute / Spielstand 0:0

Der Ball rollt in Hamburg! Anstoß für den HSV. Die Hausherren in weißen Trikots und roten Hosen, RB in dunkelblau.

Vor dem Spiel

Schiedsrichter der Begegnung ist Deniz Aytekin.

Vor dem Spiel

Unter den etwa 50.000 Zuschauern sind 2.000 im Gästeblock. Das Wetter in der Hansestadt ist durchwachsen.

Vor dem Spiel

Der Schwede Emil Forsberg fällt bei RB heute wegen einer Erkältung aus.

Vor dem Spiel

Die Ersatzbank von RB Leipzig: Mvogo, Klostermann, Ilsanker, Laimer, Kaiser, Kampl, Poulsen

Vor dem Spiel

Die Ersatzbank des HSV: Pollersbeck, Sakai, Douglas, Janjicic, Waldschmidt, Jatta, Schipplock

Vor dem Spiel

Bundesliga-"Dino" HSV feierte bislang 499 Heimsiege in 917 Partien seit der Einführung der Bundesliga. Heute winkt der 500.

Vor dem Spiel

20-Millionen-Mann Kampl sitzt zuerst auf der Bank und könnte seine ersten Minuten als Einwechsler im RB-Trikot erleben.

Vor dem Spiel

Bernardo startet als Außenverteidiger für Klostermann, der auf der Bank sitzt. Bruma beginnt für Forsberg im Mittelfeld.

Vor dem Spiel

Auf zwei Positionen wurde die RB- Startelf im Gegensatz zum 4:1 gegen Freiburg verändert.

Vor dem Spiel

Beim HSV fehlen Nicolai Müller (Kreuzbandriss), Bjarne Thoelke (Bänderriss), Hunt (Muskelfaserriss) und Mavraj (Gelb-Rot-Sperre).

Vor dem Spiel

Damals siegte die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl klar mit 4:0, dafür holten sich die Norddeutschen im Rückspiel die Zähler.

Vor dem Spiel

RB startete mit einer Niederlage und einem Sieg in die Saison. Auch in der vergangenen Saison ging es am 3. Spieltag in Hamburg rund.

Vor dem Spiel

Nach der Länderspielpause muss RB beim Tabellenführer antreten. Das Team von Trainer Markus Gisdol hat die beiden ersten Spiele gewonnen.

Vor dem Spiel

Herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesliga-Partie Hamburger SV gegen RasenBallsport Leipzig.