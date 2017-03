Sie mögen es ausgefallen? Primula vulgaris 'Zebra' hat blau-weiß gestreifte Blüten. An dieser Pflanze scheiden sich die Geister: Die einen lieben sie, die anderen würden sich das Gewächs auf keinen Fall in Haus und Garten holen. An einem Standort in der Sonne oder im Halbschatten blüht diese Pflanze von Ende Februar bis in den Mai. Achten Sie auf gleichmäßige Feuchtigkeit im Boden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK