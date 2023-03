Frühblüher brauchen Ruhe, um zu gedeihen. Am besten wachsen sie an Standorten, die nicht regelmäßig bearbeitet werden. Denn regelmäßiges Rasenmähen, Hacken, Düngen und auch Gießen schadet den Zwiebeln, die dann keine Tochterzwiebeln bilden können und sich nicht vermehren. Geeignet ist ein Standort im Beet oder unter einer Hecke.

Wer Frühblüher im Rasen integrieren möchte, sollte einen bestimmten Teil abgrenzen und diesen nicht mehr bearbeiten, bis das Laub der Frühblüher verwelkt ist. Denn auch nach der Blüte brauchen Frühblüher Zeit. Dann werden die Nährstoffe von den Blättern in die Zwiebel transportiert und diese Kraft ist für die Blüten in der kommenden Saison unerlässlich. Entsprechend sagt Horst Bäuerlein, Experte für Frühblüher: "Die größte Chance auf eine Wiese mit vielen Frühblühern haben faule Gärtner."

Grundsätzlich gilt: Setzen Sie die Zwiebeln oder Pflanzen in Gruppen zusammen. Das sieht schöner aus als vereinzelte Blüten, die weit auseinander stehen. Der Standort von Frühblühern sollte am besten der natürlichen Herkunft der Pflanzen entsprechen.

Schachbrettblumen (Frittilarien) kommen beispielsweise aus Wiesentälern und wachsen in Gemeinschaft mit Butterblumen an feuchten Stellen im Garten. Deshalb sollte man diese eher in ein Beet setzen, welches gepflegt wird. Kleinblumige Narzissen kommen aus dem Gebirge und bevorzugen durchlässige und sommertrockene Standorte. Sie eignen sich wunderbar für einen Steingarten. Krokusse sind Wiesenpflanzen und bringen bunte Farbtupfer auf den Rasen.