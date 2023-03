Zimmerpflanzen Becherprimeln: Frühlingsboten für die Fensterbank

Primula obconica, weitere Namen: Zimmerprimel

Bildrechte: MDR/Lisa-Marie Kaspar

Primeln werden als Frühlingsboten sehr geschätzt, doch im Zimmer ist es den Freilandprimeln (Primula vulgaris, Primula elatior) zu warm. Becherprimeln sind hingegen an die Bedingungen in Wohnungen angepasst, bringen den Frühling auf die Fensterbank und blühen in einer großen, bunten Vielfalt. Gartenexpertin Brigitte Goss erklärt, was bei der Pflege zu beachten ist.