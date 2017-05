Obstbäume können zur oder nach der Ernte geschnitten werden. In Ausnahmefällen kann auch vor der Blüte geschnitten werden. Das ist besser als den Schnitt komplett ausfallen zu lassen. Im Idealfall wird am Morgen eines warmen sonnigen Tags geschnitten. Denn so trocknen und schließen sich die durch den Schnitt entstandenen Wunden schneller. So kann die Wahrscheinlichkeit eines Befalls durch Bakterien oder Ähnliches reduziert werden.