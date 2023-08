Einen Pflaumenbaum pflanzen

Wie groß der Baum später einmal wird, bestimmt die Unterlage, auf der der Pflaumenbaum wächst. Obstbaumexpertin Monika Möhler empfiehlt die Unterlage Wangenheim. Sie wächst nicht so stark und man kann die Früchte später noch gut erreichen und ernten. Für eher trockene Standorte ist die Unterlage St. Julian A geeignet, die ebenfalls nicht so groß wird.

Pflaumenbäume bevorzugen einen sonnigen Standort. Da die Knospen sehr frostanfällig sind, ist ein geschützter Standort in der Nähe einer Mauer oder Hauswand von Vorteil. Was den Boden angeht, sind Pflaumen genügsam und unkompliziert, hier stellt die Pflaume keine besonderen Ansprüche. Nur Staunässe vertragen sie nicht. In Trockenzeiten sollten Pflaumenbäume gegossen werden, am besten in den Abendstunden. Reichern Sie beim Pflanzen des Baumes das Pflanzloch mit Humus an. Nach der Blüte hilft eine Mulchschicht, die Nährstoffe und Feuchtigkeit im Boden zu halten.