Sie sind süß, sie sind knackig und eine herrliche Erfrischung an heißen Sommertagen – die Süßkirschen. Früher wuchsen oft riesige Kirschbäume im Garten. Sie waren zum Klettern gerade recht, aber die süßesten Früchte in der Spitze kaum zu erreichen. Inzwischen gibt es auch gute, schwachwüchsige Unterlagen, auf denen Kirschen veredelt werden – also ideale Bäume für den kleinen Garten. Sie wachsen langsam, werden nicht höher als drei Meter und haben gute Erträge, die man ganz bequem abernten kann. Auch wer einen kleinen Garten hat, findet also den richtigen Baum, sagt Monika Möhler von der Lehr- und Versuchsanstalt in Erfurt. Sie leitet dort die Tests mit den unterschiedlichen Süßkirschenbäumen. Mehrere Sorten werden auf verschiedenen Unterlagen getestet. Wenn Monika Möhler durch die Plantage streift, nascht sie keine einzige Kirsche, selbst wenn sich die Äste unter der Last schon nach unten biegen. Denn nach der Ernte werden die Erträge gewogen und penibel aufgeschrieben, welcher Baum wie viele Früchte trägt, wenn er am Tag mit fünf Litern Wasser gegossen wird.