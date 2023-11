Die pelzigen Kiwis, die es im Supermarkt gibt, wachsen vornehmlich in mediterranen Gegenden und in Neuseeland. Da das Klima bei uns immer wärmer wird, gibt es auch hier mittlerweile einige Gartenfreunde, die die klassische Kiwi ernten können. Die Kiwibeeren hingegen sind für unsere kalten Winter deutlich besser geeignet. Der Wildobstsammler Werner Merkel erklärte, welche Sorten unkompliziert sind und sich für den Eigenanbau eignen.

Die Früchte der Kiwibeeren sind viel kleiner und wachsen ähnlich wie Weintrauben am Rebstock. Diese Arten sind relativ unbekannt, aber in einer Zeit in der gerade Bio-Obst im Trend ist, sehr zu empfehlen. Die Pflanzen aus Nordchina, Sibirien und den Taiga-Gebieten wachsen auch bei uns problemlos. Bisher sind kaum Krankheiten der Schädlinge bekannt, die Früchten und Pflanzen schaden.



Werner Merkel ist Wildobstsammler und hat zur Kiwibeeren-Züchtung der letzten Jahre maßgeblich beigetragen. Seine Hobbyarbeit ist auch ein Beitrag, den Gartenbau Sachsens landes- und europaweit bekannter zu machen. In der Landesanstalt für Weinbau in Veitshöchheim bei Würzburg haben die aktuellen Züchtungen aus Sachsen ihre neue Heimat gefunden. Dort werden sie wissenschaftlich untersucht. Nur dort geprüfte geeignete Sorten kommen auch in den Handel.