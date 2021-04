Sollten also alle, die keinen Garten in einer klimabegünstigten Region wie etwa dem Elbtal haben, von vornherein auf das Pfirsichexperiment verzichten? Und schließen Höhenlagen einen Pfirsichanbau automatisch aus? "Die Höhenlage ist natürlich ein Risiko, aber kein Ausschlussfaktor", sagt Andrea Moritz von der Baumschule Freiberg in Sachsen. Das Unternehmen liegt selbst auf etwa 400 Meter Höhe und kultiviert erfolgreich etliche Pfirsichsorten. "Eine geschützte Lage, zum Beispiel in einem geschlossenen Hof, kann den Höhennachteil unter Umständen ausgleichen", sagt die erfahrene Gärtnerin. Wichtig sei auch die Sortenauswahl, so toleriere beispielsweise die Sorte 'Kernechter vom Vorgebirge' auch Randlagen des Pfirsichanbaus.