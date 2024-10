Am 14. Juni 2025 kannst du beim 10. Ausbildungstag von MDR und MDR Media deine Zukunft in den Medien entdecken. Melde dich jetzt für spannende Workshops an: Probiere dich u.a. an der Kamera, im TV-Studio, beim Officemanagement oder in der Recherche aus. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 und deren Familien lernen von 10 bis 14.30 Uhr im Foyer des MDR-Produktionshochhauses in der Leipziger Kantstraße unsere neun verschiedenen Ausbildungen an Praxisinseln, bei Führungen und Vorträgen kennen. Weitere Infos folgen im März 2025.