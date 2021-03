Thüringen | Nachrichten und aktuelle Informationen

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat den Impf-Stopp für das Serum von Astrazeneca als "Katastrophe" bezeichnet. Viele Menschen warteten sehnsüchtig auf die Immunisierung, nun müssten die Impfungen in den großen Impfzentren in Gera und Erfurt sofort gestoppt werden, sagte sie. Wichtig sei aber, dass in den Impfstellen der Landkreise und kreisfreien Städte weiter geimpft werden könne, weil dort das Serum von Biontech genutzt wird, so Werner. Patienten, die bereits mit dem Vakzin von Astrazeneca geimpft wurden, sollten besonders auf sich achten. Bei Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen sollten sie sich sofort in ärztliche Behandlung begeben. Deutschland hatte - nach mehreren anderen europäischen Ländern - das Impfen mit dem Serum von Astrazeneca am Montagnachmittag unterbrochen. Hintergrund waren Komplikationen nach Impfungen. Ob es einen Zusammenhang gibt, müsse geklärt werden, heißt es.