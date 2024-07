Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeichnen sich durch eine reiche Kulturlandschaft aus. Leuchttürme wie die Stiftung Bauhaus Dessau oder die Semperoper gehören dazu, international renommierte Festivals wie die Händelfestspiele in Halle oder das Rudolstadt-Festival, aber auch Theater, Museen und Musikhochschulen. Neben Ensembles und Häusern mit langer Tradition, haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Festivals in Mitteldeutschland etabliert, der Hörspielsommer in Leipzig zum Beispiel oder der Yiddish Summer in Weimar.

Öffentlichkeit für Kultur in Mitteldeutschland

Diese Vielfalt der mitteldeutschen Kulturlandschaft spiegelt sich auch in dem Netzwerk wider, das MDR KULTUR und MDR KLASSIK seit vielen Jahren über ihre Kulturpartnerschaften pflegen. MDR KULTUR und MDR KLASSIK begleiten das kulturelle Leben in der Region kontinuierlich durch ihre unabhängige journalistische Berichterstattung, informieren über aktuelle Veranstaltungen und schaffen auch durch die Zusammenarbeit mit den Kulturpartnern Öffentlichkeit – für Musik und Theater, Literatur und bildende Kunst in Mitteldeutschland.

Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Vertiefte Kooperationen

Die Kulturpartnerschaften ermöglichen eine vertiefte Kooperation mit ausgewählten Festivals, Theatern, Museen und Bildungseinrichtungen, von der Programm-Macher, Kulturpartner und Hörer, Zuschauer und Nutzer gleichermaßen profitieren. Aus den Häusern werden Konzerte, Podiumsdiskussionen und andere Veranstaltungen im Radio und per Livestream im Internet übertragen. In den Online-Angeboten von MDR KULTUR und MDR KLASSIK finden die Nutzer regelmäßig Vorschauen und Hintergrundberichte sowie Hinweise auf Audio- und Video-Angebote in den Mediatheken.

Vielfalt und Ausgewogenheit im Netzwerk

MDR KULTUR und MDR KLASSIK wählen ihre Kulturpartner nach verschiedenen Kriterien aus. Wichtig ist zum einen die Vielfalt der Kultur in den drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, zum anderen die Interessenvielfalt der Hörer, Zuschauer und Nutzer. So reicht die Bandbreite von den Leipziger Jazztagen über das Kurt-Weill-Fest Dessau bis hin zur Kulturarena Jena. Der Museumsverband Thüringen gehört ebenso zu den Kulturpartnern wie die Merseburger Orgeltage oder DOK Leipzig, das internationale Festival für Dokumentar- und Animationsfilm.

Bildrechte: IMAGO / Christoph Worsch

Schwergewichte sind dabei, wie zum Beispiel die Kunstsammlungen Chemnitz oder die Klassik Stiftung Weimar mit der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, einem Stück UNESCO-Weltkulturerbe in der thüringischen Klassikerstadt, aber auch das Werkleitz Festival Halle oder das Jugendmusikfest Sachsen-Anhalt.