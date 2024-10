Eines der wohl bekanntesten Songs des Musicals aus der Feder von Phil Collins, ist das Lied "You'll be in my heart"/"Dir gehört mein Herz". In der Disney-Geschichte beruhigt Tarzans Adoptiv-Gorilla-Mutter Kala mit diesem Lied Tarzan als weinendes Baby. Der Song gewann den Golden Globe Award als Best Original Song und den Academy Award. In der Beatrice Egli Show singt Alexander Klaws "Dir gehört mein Herz" in der deutschen Version gemeinsam mit der Musicaldarstellerin und Sopranistin Judith Caspari. Sie wird in Stuttgart in "Tarzan" an seiner Seite als Jane auftreten.