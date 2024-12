Bildrechte: IMAGO / Christian Grube

"Da betrat ein bis dahin völlig unbekannter Mann die Bühne, mit dem es das Leben nicht immer gut gemeint hat", so der Moderator weiter. Mit seiner Mundharmonika habe er sich damals in Millionen von Herzen gespielt und dort habe er noch immer seinen festen Platz.



Mit diesen Worten begrüßte Andy Borg den Mundharmonika-Spieler Michael Hirte. Beim zweiten Auftritt des Instrumentalisten in der Fernseh-Show gesellte sich Andy Borg zu Michael Hirte und sang, begleitet von der Mundharmonika, Bernd Clüvers Song "Der Junge mit der Mundharmonika". Nach dem gemeinsamen Auftritt sagte Borg: