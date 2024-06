Am Dienstag, den 4. Juni 2024, sollte vor dem Amtsgericht Passau die Scheidung des ehemaligen Schlager-Traumpaares Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack verhandelt werden. Doch Anna-Carina Woitschack erschien nicht, Schuld soll die derzeitige Hochwasserlage in Bayern sein. Stefan Mross und seine Anwältin Manuela Lenz Maar allerdings erschienen ohne Probleme zum angesetzten Termin, da das Amtsgericht Passau nicht direkt von den Überschwemmungen betroffen ist.

Es sei "völlig unkollegial“, so Lenz-Maar weiter. Denn alle Beteiligten hätten eine weite Anreise und zahlreiche Termine. Stefan Mross hatte für den Termin extra seinen Kroatien-Urlaub unterbrochen. Stefan Mross ist derzeit ohnehin Thema in den Medien. Zum einen wegen des Verkaufs seiner Immobilie in Passau an ein Rentnerehepaar, dass wegen einer großen Anzahl von Mängeln gegen den Moderator Anzeige gestellt haben soll. Zudem soll Stefan Mross seinen Plattenvertrag verloren haben, hier allerdings bestreitet der 41-Jährige, dass es sich um einen unterschriebenen Vertrag gehandelt haben soll.

Bildrechte: ARD / Jürgens TV / Dominik Beckmann

Die junge Puppenspielerin Anna-Carina Woitschack und der erfolgreiche Sänger und Moderator Stefan Mross zeigten der Öffentlichkeit auch die Highlights ihrer Liebe. Kennengelernt und verliebt hatten sich die beiden 2016 bei einer "Immer wieder sonntags"-Sendung. Heiratsantrag (2019) und Hochzeit (2020) wurden vor einem riesigen Publikum in Fernsehshows mit Moderator Florian Silbereisen zelebriert. Als die Beziehung 2022 zerbrach, war das natürlich auch ein Thema in der Öffentlichkeit. Vor allem, als bekannt wurde, dass Stefan Mross eine neue Liebe in der ehemalig besten Freundin von Anna-Carina Woitschack, Eva Luginger, gefunden hatte, bekamen er und Eva viel Kritik. Unterdessen sind Stefan und Eva Luginger seit mehr als einem Jahr ein Paar.

Auch Anna-Carina Woitschack ist wieder in einer festen Beziehung. Seit Sommer vorigen Jahres ist Daniel Böhm an ihrer Seite.