Florian leuchtet von innen und bleibt immer wahrhaftig zu sich selbst. Und er bringt sehr viele Leute zum Strahlen, mich auch. Flori hat das Herz genau am richtigen Fleck. Anna Ermakova Südkurier

Bildrechte: IMAGO/osnapix In Florian Silbereisens TV-Show "Schlagerchampions" hatte Anna Ermakova im März 2024 ihren ersten Fernseh-Auftritt als Sängerin. Die Tochter von Ex-Tennis-Star Boris Becker und Model Anna Ermakova trat in der Show mit ihrer Debüt-Single "Behind Blue Eyes" auf und begeisterte das Publikum. Rückblickend sagte die 24-Jährige in einem Zeitungsinterview: "Bei Florian hatte ich meinen allerersten Auftritt überhaupt als Sängerin in einer TV-Show! Ich bin ihm wahnsinnig dankbar, dass er mir diese Chance gegeben hat. Er hat von Anfang an an mich geglaubt und mich unterstützt!"

In "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen", einer Show, in der der Moderator anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums von Kolleginnen und Kollegen überrascht wurde, nutzte auch Anna Ermakova die Gelegenheit, sich zu bedanken. Und dann lud Anna den unvorbereiteten Florian ein, mit ihr ein Duett zu singen - "Something Stupid".

Bildrechte: IMAGO/Future Image Und weil der Song beim Publikum so gut ankam, sind beide ins Studio gegangen und haben ihn aufgenommen, Ende Mai wurde die Single veröffentlicht. Beim Schlagerbooom Anfang Juni performten Anna Ermakova und Florian Silbereisen gemeinsam ihr Duett "Something Stupid", umgeben von einer atemberaubenden Kulisse aus roten Rosen. Im August soll das erste Musikalbum der gebürtigen Londonerin erscheinen.

Multitalent Anna

Seit 2015 steht Anna Ermakova als Model unter Vertrag. Im selben Jahr absolvierte sie ihr Laufstegdebüt bei der Fashion Week in Berlin. Im Mai 2023 gewann Anna die Tanz-Show "Let's Dance", im Juli nahm sie in London ihre Bachelor-Würden in Empfang, hatte ihr Kunstgeschichts-Studium am Courtauld Institute of Art erfolgreich abgeschlossen.