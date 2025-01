Zuvor hatte sich die 36-Jährige bei ihren Fans und den Schlagerliebhabern bedankt, die sie in all den Jahren unterstützt haben. "Wir konnten es Gott sei Dank lange geheim halten, weil wir für uns erst einmal eine Zeit gebraucht haben." Erst vor einigen Tagen hatte die Sängerin auf Instagram bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Christian Tegeler sich bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Anna-Maria und Christian waren 17 Jahre lang ein Paar, seit neun Jahren miteinander verheiratet. Die beiden sind Eltern zweier Söhne. 2017 kam Matti zur Welt, 2020 folgte mit Sepp der zweite Sohn und komplettierte die Familie.

Bildrechte: imago images / Tinkeres

Nur wenige Monate vor dem Ende ihrer Ehe hatte Anna-Maria Zimmermann in der Fernsehsendung "Sing meinen Schlager" mit Matthias Reim unter Tränen von der Zeit nach ihrem dramatischen Hubschrauberabsturz und der Fürsorge ihres Partners Christian erzählt. Im Herbst 2010 stürzte die damals 21-Jährige bei der Landung eines Helikopters ab. Sie wurde schwer verletzt, lag mehrere Wochen im Koma. In "Sing meinen Schlager" sprach sie darüber, dass in dieser Zeit ein Lied von Matthias Reim eine besondere Rolle gespielt hat. "Als ich nach meinem Unfall 17 Tage im Koma lag und alle nicht so richtig wussten, wie es weitergeht, haben die Ärzte zu meinem Mann gesagt: 'Vielleicht hilft Musik'". Christian Tegeler habe daraufhin das Lied "Du bist mein Glück" von Matthias Reim in einer Endlosschleife […] Tag und Nacht laufen lassen.