Der gebürtige Jugoslawe Bata Illic und seine Frau haben ihr Haus im Münchner Nobelvorort Gräfelfing verkauft und sind nach Salzburg gezogen. Dabei, so der 84-Jährige im Interview mit der tz, habe es ihm in der Seele weh getan, ihr gemeinsames Haus zu verkaufen, das seine Frau so wunderbar kunstvoll eingerichtet habe. Doch sie ist auch der Grund für den Umzug.

Meiner Frau Olga zuliebe. Sie möchte Kurse an der Akademie belegen, in Malerei und Bildhauerei. Und weil meine Frau mir immer den Rücken freigehalten hat, all die Jahre war sie für mich da, will ich ihr etwas damit zurückgeben.

Bildrechte: IMAGO / United Archives

Als Bata Illic, so der Sänger im Interview, in einer Studentenkneipe seiner jetzigen Frau Olga vorgestellt worden sei, habe er sich sofort verliebt. Sie sei, so Illic weiter, seine erste und einzige Frau gewesen. Als die beiden 1963 heirateten, spielte Bata zwar bereits in einer Band, war aber noch völlig unbekannt. Illic hatte Philologie, Englisch und Italienisch studiert und einige Jahre als Lehrer gearbeitet. 1968 nahm er unter dem Titel "Die Welt ist voller Liebe" seine erste Platte auf. 1972 feierte der Schlagersänger dann mit dem Song "Michaela" seinen größten Erfolg. Er trat in zahlreichen Musiksendungen auf, Anfang der 80er-Jahre wurde es dann etwas ruhiger um ihn. Im Januar 2008 nahm Bata Illic im Alter von immerhin 68 Jahren an der Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und belegte hinter Michaela Schaffrath und dem Sieger Ross Antony den dritten Platz.