Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures

Beatrice kündigt außerdem an, dass sie im nächsten Jahr so viel vorhabe und dass es eine spannende Reise werde. Außerdem sagte sie in dem Instagram-Video: "Heute ist das Finale von DSDS und damit schließt sich ein Kreis. Vor elf Jahren gewann ich "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) und heute wird der neue gekürt."

Ihre Fans bedauern den Entschluss der Sängerin und kommentieren: "Sehr schade, dass du nicht mehr nächstes Jahr dabei sein wirst, habe es auch nur wegen dir geschaut.", "Nein, nein, nein!!! Das darf nicht seiiiinnnn, Beatrice muss dabei bleiben" oder "Ich habe es mir nur deinetwegen angesehen, wenn heute die Klappe fällt, bin ich raus."