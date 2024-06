Ich bin da sehr entspannt, ich bin ein pragmatischer Mensch, finde mich mit Situationen ab. [... ] Ich freue mich, hier zu sein, weil ich es spannend finde, was du hier so treibst.

52 Jahre ist Bernhard Brink bereits in der Schlagerwelt präsent. 1972 hatte der damals 20-Jährige in der ZDF-Hitparade mit dem Song "Bombenfest" seinen ersten Fernsehauftritt. Später wurde Bernhard Brink vor allem als Moderator von MDR-Schlagersendungen einem großen Publikum bekannt. So moderierte er von 1992 bis 2002 insgesamt 130 Ausgaben von "Das Deutsche Schlagermagazin". Doch auch Songs und Alben veröffentlichte der Musiker. Am 14. Juni ist sein Neuestes "Stärker als die Ewigkeit" erschienen. Der Titelsong ist eine Liebeserklärung an Bernhard Brinks Ehefrau Ute, die beiden sind seit 1987 miteinander verheiratet. Auf die Frage, was das Geheimnis seiner langen und glücklichen Ehe ist, antwortet er: