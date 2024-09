Spätestens seit er die Schlagerchance 2023 in Leipzig gewonnen hat und beim Schlagerbooom mit Florian Silbereisen auf der großen Bühne stand, dürfte klar sein, dass man von Daniel Muñoz im deutschen Schlager noch einiges hören wird. Mit seinen Singles "Solo para ti" und "Poquito mas" begeisterte er seine Fans und wurde zum Álvaro Soler des deutschen Schlagers.

Doch sich musikalisch selbst zu finden, war für Daniel nicht leicht, nachdem er im Jahr 2005 an der dritten Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teilgenommen und den siebten Platz belegt hatte. "Zum Casting habe ich Spanisch gesungen, dann ging‘s los mit Englisch, dann war ich eigentlich nicht mehr ich. Ich hab keine Gitarre gespielt und ich hab Englisch gesungen, ich war jemand völlig anderes", erklärt er im Interview.

Da weißt du selber noch nicht richtig, wer du bist. Man ist erst erwachsen geworden und hat noch gar nicht gemerkt, wer man eigentlich ist, was man eigentlich möchte.

Nach DSDS ist Daniel eine ganze Weile lang abgetaucht, was auch daran lag, dass er musikalisch nach der Sendung keine Möglichkeiten hatte, durchzustarten. "Ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Ich durfte kein Album veröffentlichen", erklärt er. Denn alle Teilnehmer der Sendung erhalten eine Sperre. Dabei sei Daniels größter Wunsch schon vor der Castingshow gewesen, ein eigenes Album zu herauszubringen.