Gegründet 1970, seit 54 Jahren erfolgreich mit ihrer Musik: Die Amigos sind Urgesteine der deutschen Schlagerszene, die bis heute von ihrer wachsenden Fangemeinde gefeiert und verehrt werden. Ihre Tourneen und Live-Auftritte sind dabei das wichtigste "Werkzeug", um die gute Verbindung zwischen der Band und ihren Fans zu festigen. Wie das Brüder-Paar im Gespräch mit dem Nachrichtenportal "web.de" erzählt hat, gibt es dabei eine Regel, die weder von den beiden Musikern noch den Mitgliedern ihres Teams gebrochen werden darf:

"Wenn wir beruflich unterwegs sind, gilt für uns und das gesamte Team: Null Alkohol! Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir so erfolgreich sein dürfen. Daher sind wir es den Menschen einfach schuldig, dass wir auf der Bühne immer 100 Prozent geben. Das wäre nicht möglich, wenn wir auf Tour jeden Abend an der Bar verbringen würden", so Bernd Ulrich. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

An Einladungen, sich an die Hotelbar zu setzen, mangele es nie, so Bernd Ulrich weiter, aber diese schlagen die Gruppe seit jeher konsequent aus. Weder er noch sein Bruder Karl-Heinz hätten das Bedürfnis sich "nach einem Konzert im Hotel feiern zu lassen und uns an der Bar das Hoflicht auszuschießen."