Die Jury schien weitestgehend überzeugt – bis auf Dieter Bohlen, der kritisch anmerkte, die Kandidatin lasse die emotionale Tiefe missen. Doch dann überraschte der "Pop-Titan" plötzlich mit eigenen Gefühlen. Sichtlich emotional erzählte er von der schwierigen Zeit, welcher er als junger Student in Göttingen erlebt hatte: "Ich war 18, 19, alleine in Göttingen in 'ner Studentenbude mit Klo auf dem Gang für 90 Mark damals und saß da alleine rum. " In dieser Zeit habe er viel Marianne Rosenberg gehört.

Die Erinnerung schien ihn kurz zu überwältigen. Mit den Worten "Oh Gott, oh Gott, oh Gott" riss er sich wieder zusammen und kehrte in die Gegenwart zurück. Trotz der Kritik an dem Auftritt entschied er sich am Ende für ein "Ja" zur Kandidatin und ließ sie in die nächste Runde.