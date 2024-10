Bildrechte: Cumulus

In diesem Jahr feiert der Hit, mit dem DJ Ötzi bekannt wurde, "Anton aus Tirol", 25. Jubiläum. Sein Interpret, Gerry Friedle, wurde mit dem Partysong sprichwörtlich über Nacht berühmt. Diesen Erfolg, so DJ Ötzi im Talk, habe er verdrängt, da es ihn sonst erschlagen hätte. Sein Leben bis zu seinem Durchbruch als Sänger war geprägt von einer schwierigen Kindheit und Jugend. Gerry Friedle hat sich mit der Aufarbeitung dieser Lebensabschnitte intensiv beschäftigt. Ganz verarbeitet hat er diese Phasen jedoch noch nicht. Als Moderatorin Susan Link ihn fragt, ob er in seiner Kindheit eine Bezugsperson gehabt habe, bei der er sich richtig wohl gefühlt habe, reagierte der Sänger erschüttert.