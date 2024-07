"Mein erstes Bild war von Laser, unserem Hund. Und das ist direkt so toll geworden. Ich bekomme jetzt Aufträge und ich mache das eigentlich zum Entspannen", erzählt der Sänger. Dem kreativen Prozess seines ersten Werkes kann man bei Instagram beiwohnen, denn dort hat der sympathische Schlagerstar ein Video der Entstehung seines Hunde-Gemäldes gepostet, das für den guten Zweck versteigert worden ist. Mittlerweile bekäme Eloy zahlreiche Aufträge und Anfragen für Bilder. "Ich bin jetzt gefragt worden, ob ich ein Pferd machen kann. An Menschen traue ich mich aber noch nicht", lacht er. Inspiration für seine Kunst, egal ob Malerei oder Musik, zieht Eloy de Jong aus dem täglichen Leben. "Inspiration findet man überall, wenn man lebt und sich umschaut schaut. Wenn man Menschen kennenlernt, wenn man mit Menschen spricht, auf der Straße läuft. Ich sehe einfach Dinge“, erklärt er.

Eloy sei glücklich, seine Kreativität auch beruflich nutzen zu können. "Für meine Musik, das neue Album, was wir jetzt wieder aufnehmen. Alles entsteht in meinem Kopf, gemeinsam mit meinem Team natürlich." So dürfen sich seine Fans also auf viele weitere kreative Werke freuen.