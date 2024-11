1984 veröffentlichten Conelia (Cora) Freifrau von Boltenberg und Swetlana Minkow vom Duo Cora den Titel "Amsterdam". In Deutschland wurde der Song ein Radioerfolg, in Frankreich auf Englisch ein Charthit. Dabei hatten die beiden Musikerinnen den Titel nicht für sich geschrieben, eigentlich war er für Juliane Werding gedacht. Produzent Frank Farian, dem das Duo eine Kassette mit Songs geschickt hatte, ermutigte sie, "Amsterdam" selbst zu singen. Eine Entscheidung, die von lang anhaltendem Erfolg gekrönt war.

Kennen und lieben gelernt hatten sich Cora und Swetlana bereits Anfang der 70er-Jahre. Beide waren zu dieser Zeit Backroundsängerinnen, begleiteten unter anderem Roland Kaiser und Marianne Rosenberg. Seit den 80er-Jahren schreiben die Musikerinnen gemeinsam Songs. In den 90er-Jahren wird es bei Cora musikalisch ruhiger. Die beiden Frauen restaurieren in Golm bei Potsdam einen alten Gutshof und verwandeln ihn in ein Hotel. Doch 2003 gibt es für das Duo ein unerwartetes Revival.