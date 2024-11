Damit hatte niemand gerechnet: Das Adventsfest der 100.000 Lichter mit Florian Silbereisen im Ersten lief gerade etwas mehr als eine Stunde, als ein ganz besonderer Auftritt von Musiklegende Rolf Zuckowski anstand. Berühmt und geliebt für Songs wie den Weihnachtsklassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ , feiert der Sänger in diesem Jahr gleich drei Jubiläen. Vor 60 Jahren begann er seine musikalische Karriere in einer Schülerband, vor 50 Jahren veröffentlichte er seine ersten eigenen Songs und schrieb „Rolfs Vogelhochzeit“ und vor 40 Jahren entwickelte er seine erste eigene Fernseh-Show, die er auch selbst präsentierte.

Natürlich ließ Rolf Zuckowski es sich nicht nehmen, bei seinem großen Jubiläum selbst auf der Bühne zu stehen. Gemeinsam mit seiner Tochter Anuschka präsentierte er dem begeisterten Publikum den Song „Wär' uns der Himmel immer so nah“. Doch was danach kam, damit hatte er sicherlich nicht gerechnet: Gerade standen Rolf Zuckowski, seine Tochter und Showmaster Florian Silbereisen noch auf der Bühne zusammen, da wurde es mysteriös. Florian Silbereisen erklärte: „Es gibt ein Lied von dir, das wird immer dann gesungen, wenn jemand Geburtstag oder ein Jubiläum feiert. Und dieses Lied wird heute Abend für dich gesungen.“ Und diejenige, die den berühmten Song für Rolf Zuckowski singen wollte, war keine geringere als Schlager-Superstar Helene Fischer, die eigentlich gerade für Proben in Düsseldorf sein sollte. Doch, wie Moderator Florian Silbereisen erklärte: