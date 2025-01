Bildrechte: IMAGO/Christian Schroedter

Abschied für einige Monate Florian Silbereisen startet mit Flugpanne in TV-Auszeit

Hauptinhalt

17. Januar 2025, 15:15 Uhr

Am 11. Januar hatte sich Florian Silbereisen beim Fernseh-Publikum in eine TV-Pause verabschiedet. Allerdings wird er auch in dieser Zeit vor der Kamera stehen, nur nicht live. Als Kapitän Max Parger dreht Florian in Costa Rica neue Folgen für die Serie "Das Traumschiff". Der Start in die Live-Pause verlief jedoch anders, als es der Moderator geplant hatte.