Am 21.12.2024 ist es wieder so weit: Wie Frank Zander auf seiner Webseite bekanntgab, findet die von ihm initiierte Weihnachtsfeier wieder im Berliner Hotel Estrel statt. Bereits zum 30. Mal lädt der Musiker zu seinem Weihnachtsessen ein.

Mit der Unterstützung seiner Familie, vieler Prominenter freiwilliger Helfer und zahlreiche Spender, bietet der Sänger und Ur-Berliner ca. 2.500 Bedürftigen ein warmes Essen mit musikalischer Untermalung. Zusätzlich werden am Abend auch Sachspenden in Form von warmer Kleidung, Schlafsäcken etc. an die Gäste verteilt.