Freddy Quinn hatte erst im Mai vorigen Jahres seine Rosi geheiratet. Die 64-Jährige sagte nun in einem Interview mit der Bild-Zeitung, dass ihr 92-jähriger Ehemann schon seit einiger Zeit bei ihr wohne, das sei auf die Dauer jedoch einfach zu eng geworden.

Dann haben wir diesen Hof gesehen und Freddy hat gesagt: 'Oh, ist das schön'. Wir waren beide begeistert.

Bei dem Anwesen soll es sich laut Bild um ein altes Bauernhaus mit Scheune und Obstplantage in Schleswig-Holstein handeln. Es sei wunderschön, schwärmt Rosi, auch einige Tiere sollen bei ihnen einziehen, so zum Beispiel Hühner.

Wie das Portal t-online.de berichtet, stehen Freddy Quinns Reetdachhaus und das fast 5.000 Quadratmeter große Grundstück in Hamburg zum Verkauf, ebenso das Ferienhaus des Sängers im Tessin.