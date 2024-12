Seit mehr als 50 Jahren steht G.G. Anderson auf der Bühne. Zu seinen bekanntesten Titeln zählen "Mama Lorraine" und "Sommernacht in Rom".

Doch Gerd Grabowski (bürgerlicher Name) ist vor allem auch ein sehr erfolgreicher Komponist. Aus seiner Feder stammen über 1.000 deutsch- und englischsprachige Titel. Unter anderem schrieb er für Roland Kaiser den Song "Schach matt" und für Andy Borg "Da lacht das Leben". Noch immer steht G.G. Anderson auf der Bühne. Zu seinem 75. Geburtstag freute er sich über die zahlreichen Glückwünsche, die ihn erreicht haben. Im Interview mit der Bild-Zeitung sagte der Jubilar vor seinem Ehrentag, dass seine zwei Söhne, Sven und Philipp, an seinem Geburtstag nicht kommen würden, was er sehr bedaure.