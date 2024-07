Ich war der erste Support-Act in der Geschichte der Kaisermania. Ich habe auch meinen ersten BH bekommen. Die Kaisermania war unglaublich & ich freue mich schon auf das nächste Wochenende.

Bildrechte: IMAGO / xcitepress

Ein absolutes Novum: Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr bei der Kaisermania einen Support-Act. Beim 50. Kaisermania-Konzert am 26. Juli an den Dresdner Elbwiesen trat Georg Stengel als Voract von Roland Kaiser auf. Und er bestand die Feuerprobe: Bereits nach wenigen Takten sangen die Roland Kaiser-Fans die bekannten Hits des Newcomers wie "Holterdipolder" oder "Mars" mit. Bei Georg Stengels Cover von "Pocahontas" konnte er das Publikum vollends von sich begeistern.