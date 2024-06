In den vergangenen zwei Jahren erlebte ich die größte Veränderung meines Lebens. Ich musste mich zuerst mal neu sortieren. 35 Jahre immer im Doppelpack, plötzlich alleine und ich wusste gar nicht, wie alleine geht.

Nach der Trennung geriet Anita in eine musikalische Sinnkrise: "Ich hab' mir gedacht ‚Warum sollen die Leute eigentlich mich hören, es gibt ja genügend Sängerinnen‘", erzählt sie. "Und da hab ich mich erst mal hingesetzt und hab einfach mal zu mir gefunden."

Anita Hofmann beschäftigte sich mit existenziellen Fragen wie "Wer bin ich eigentlich?", "Was passt zu mir" und "Warum soll man mich überhaupt hören?". Erst, als sie die Antworten auf diese Fragen gefunden hat, begann sie damit, eigene Songs zu schreiben. "Das war eine Reise" , betont die 47-Jährige.

Ende Mai hat die Schlagersängerin dann das Ziel erreicht, nämlich ihr erstes eigenes Solo-Album "Voll auf Schlager" , für dass sie sich ganz viel Zeit gelassen hat. "Ich hab noch nie so lang für ein Album gebraucht. Zwei Jahre hab ich jetzt an diesem Album geschrieben und ich hoffe man hört's", sagt Anita lachend.

Nicht nur der Albumtitel, sondern auch der Titelsong und das ganze Album an sich seien eine Liebeserklärung an den Schlager. Denn: "Ich bin stolz, im Schlager zu Hause zu sein, ich liebe die Schlagerfamilie, es ist so eine Herzlichkeit", schwärmt die Frohnatur, die sich selbst als "Schlagerlady mit Herz und Feuer" bezeichnet.