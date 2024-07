"Ein herzliches Dankeschön an Wolfgang, ihren Züchter, der über unsere langjährige Verbindung mit diesen wunderbaren Hunden ebenfalls zum Freund wurde. Ich habe durch ihn und seine Erfahrung viel über Hunde gelernt."

Wie eng die Verbindung zwischen ihm und Ustin war, macht der Sänger in den folgenden Zeilen klar: "Es ist ein Geschenk, dass ich mit den Hunden ein so gutes Verhältnis hatte und dass sie mich so akzeptierten. Ein Tier spürt, ob man mit ihm umgehen kann oder nicht. Da habe ich offenbar einen guten Draht."